Un agent de sécurité est frappé par la foudre.

Inscrit: 30/12/2020 23:19 Post(s): 564 Karma: 775





A Jakarta, en Indonésie, un agent de sécurité d'une entreprise d'engins de chantier, qui marchait sous la pluie, un parapluie à la main, a été frappé par la foudre, lors de son service. Il a survécu et été hospitalisé

Contribution le : Aujourd'hui 02:00:42