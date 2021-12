Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Sourd, il appelle à l'aide 0 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 16404 Karma: 15187



LIEN

Contribution le : Aujourd'hui 15:50:10

gazeleau Re: Sourd, il appelle à l'aide 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 5177 Karma: 4168 @Kilroy1 "Désolé, cette publication a été supprimée par son auteur."



Apparemment, ça n'avait rien de marrant et portait préjudice à la personne.

Contribution le : Aujourd'hui 16:38:01

Kilroy1 Re: Sourd, il appelle à l'aide 0 #3

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 16404 Karma: 15187 @gazeleau C'est con, c'était un chat sourd qui appelait sa maitresse pour savoir où elle se trouve mais avec une voix de bébé !

Contribution le : Aujourd'hui 17:09:25