Kilroy1 Sortir la poubelle avec classe



Garbage Bag Makes Long Distance Bucket || ViralHog



gazeleau Re: Sortir la poubelle avec classe

J'aime glander ici Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 5180 Karma: 4168 ça c'est quand il n'a pas oublié de fermer le sac avant de le balancer ^^



FMJ65 Re: Sortir la poubelle avec classe

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 13540 Karma: 4172 Demande un peu d'entraînement quand même !

