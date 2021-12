Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Interview de Bruno Gaccio (dans laquelle il parle d'un projet d'assassinat à son encontre) 1 #1

Très longue interview de Bruno Gaccio dans laquelle il parle du projet d'assassinat à son encontre :



PROJET D'ASSASSINAT, INTIMIDATIONS : ils ont voulu se débarrasser de l'auteur des Guignols !



Je partage pour celles et ceux qui ont connu la grande époque des guignols, même si la vidéo est longue, elle est intéressante.

Aujourd'hui 22:16:34