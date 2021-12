Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Fidèle au poste + Élection aux Philippines 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1389 Karma: 2952 Peu importe la situation, peu importe son état, cet homme a le sens du devoir...



Élection aux Philippines. Ce candidat a des arguments que tout le monde (com)prend



Contribution le : Aujourd'hui 17:00:27