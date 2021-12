Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Un vendeur indésirable dans un magasin 2 #1

LeFreund

Un vendeur indésirable dans un magasin (tellement il est lent) :

Aujourd'hui 20:43:03

Loom- Re: Un vendeur indésirable dans un magasin 0 #4

Loom-

Y en a pour qui c'est lent comparer a note vie actuelle et pour d'autre c'est simplement vivre.

Ps: je dis ça si mais d'un côté si j'étais pressé sur ma pause de taff le midi , grmb !



















Ps: je dis ça si mais d'un côté si j'étais pressé sur ma pause de taff le midi , grmb !

Aujourd'hui 21:07:37

Fabiolo Re: Un vendeur indésirable dans un magasin 0 #5

Fabiolo

C'est peut-être une personne handicapée, c'est moyen de filmer ça à son insu pour faire marrer sur les réseaux sociaux quant même.

Aujourd'hui 21:29:03

lsdYoYo Re: Un vendeur indésirable dans un magasin 0 #6

lsdYoYo

Woaw, beau doublé : après le client, on a le vendeur indésirable.

Question : vous êtes-vous concerté @LeFreund et @THSSS ?!

Question : vous êtes-vous concerté @LeFreund et @THSSS ?!

Aujourd'hui 21:38:54