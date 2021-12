Une voiture atterrit sur une autre voiture + Voiture vs Bus

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 72292 Karma: 34787

Une voiture atterrit sur une autre voiture à Ribeirão das Neves au Brésil





Intoxicated Driver Flies off Road and Lands on Camaro || ViralHog



Une voiture coupe la route à un bus et finit dans une Tesla





Bus Hitting Car Sends it into Parked Tesla || ViralHog

