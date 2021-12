Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus La route avale une voiture 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 72299 Karma: 34787 Une voiture tombe dans un trou au milieu de la route à Kursk, Russie





Car Sized Hole Swallows Car || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 09:01:05

gazeleau Re: La route avale une voiture 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 5195 Karma: 4183 Un nid de poule, quoi... ils ont de très grosses poules, là-bas.

Contribution le : Aujourd'hui 09:38:10