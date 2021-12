Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Une voiture de rallye tourne autour de l'église Saint-Jean-Baptiste en Corse 1 #1

Une voiture de rallye tourne autour de l'église Saint-Jean-Baptiste en Corse :

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 14:11:32

gazeleau Re: Une voiture de rallye tourne autour de l'église Saint-Jean-Baptiste en Corse

et ce qui devait arriver, arriva. ça aurait été un miracle dans le cas contraire.

Et puis ce ne sont pas des bougies qu'on met dans une église, mais des cierges !



Et puis ce ne sont pas des bougies qu'on met dans une église, mais des cierges !

Contribution le : Aujourd'hui 14:34:53