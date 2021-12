Options du sujet Imprimer le sujet

SuRVoLT Un cours d’eau gèle instantanément au Canada 4 #1

En Colombie-Britannique un ruisseau en surfusion gèle instantanément en remontant le cours d’eau.

Le phénomène s’appelle le frasil (explications



L’eau peut rester liquide en étant à des températures très négatives (-42,55°C), mais gèlera instantanément lorsqu’une perturbation fera son apparition.

Le phénomène météo le plus connu reste la pluie verglaçante. Des gouttes d’eau à des températures négatives, qui gèleront instantanément lorsqu’elles toucheront le sol, un arbre ou n’importe quelle autre surface.



