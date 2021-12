Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Sauvetage d'une personne dont le camping car est en feu (USA)

Inscrit: 26/10/2012



Officers Help Rescue Man From Burning RV



Sauvetage d'une personne dont le camping car est en feu (USA) : Officers Help Rescue Man From Burning RV

Fabiolo Re: Sauvetage d'une personne dont le camping car est en feu (USA)

Je suis accro Inscrit: 19/12/2012 12:11 Post(s): 1488 Karma: 870 Et genre pour youtube (ou pour celui qui la poste qui fait un excès de paranoïa) il faut pas montrer des sauvetages aux mineurs? il vaut mieux laisser mourir les gens?



En plus c'est pas comme si la vidéo n'était pas caviardée de partout .

