J'aime glander ici Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5437 Karma: 14579 Une porte de garage avec le motif du meme d'Homer simpson qui disparait dans la haie :

Pour rappel, voici la scène de l'épisode 16 de la saison 5 :



Homer disappears into bushes

Contribution le : Aujourd'hui 21:09:50