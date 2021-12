Faire de la musique électro sans ordinateur aujourd'hui ... Possible ?

Je m'installe Inscrit: 03/07/2014 20:11 Post(s): 417 Karma: 540

Le Youtubeur LOOK MUM NO COMPUTER nous fait la démonstration de son talent dans la production de titre électro conçu et façonné sans le moindre ordinateur ni logiciel de création.





MIND OVER MATTER - LOOK MUM NO COMPUTER Live on KOSMO 2.0



Un petit mot sur sa chaine et ses productions qui sont pour le moins très élaborées et conçu par ses soins, quelques remarquables créations :



ici une méga machine produisant du son en provenance des moteur midi de game boy :





Playing on the GAMEBOY Mega Machine - Church Reverb In A Minor -



Ou encore son méga oscillateur ( 1000 )





Look Mum No Computer - Shock Horror

