Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Scène de guérilla urbaine 3 #1

J'aime glander ici Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5444 Karma: 14598 Mise en scène de guérilla urbaine par des ouvriers :

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 11:25:30

Variel Re: Scène de guérilla urbaine 0 #2

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 15045 Karma: 5377 Et c'est à ça qu'on vous paie ?

Vous passerez à mon bureau ce soir.

Contribution le : Aujourd'hui 11:48:29