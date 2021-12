Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Passage à niveau Roumain + Les cheveux au vent 3 #1

Arrêter la locomotive

Descendre de la locomotive

Fermer la route à la main

Traverser la route

Arrêter la locomotive

Ouvrir la route

Remonter dans la locomotive

Poursuivre son chemin...



Un orang-outan conduit une voiture de golf

Avec lâché de volant et tout et tout !!!



