THSSS Homme vs Tigre malaisien ! Âmes Sensibles ! 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1400 Karma: 2990 Un homme d'entretien est entré dans une zone non autorisée d'un zoo, de nuit où un tigre, en danger critique d'extinction,

lui a attrapé un bras, forçant la police à tirer et à tuer le gros chat malaisien âgé de 8 ans.



Naples Zoo à Caribbean Gardens, Floride

Contribution le : Aujourd'hui 21:10:03