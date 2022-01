Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Xi'an, Chine, confiné. Nouveau variant? 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1412 Karma: 3027 Confinement



Vous navigateur est trop vieux



Évacuation



Vous navigateur est trop vieux



Interpellation



Vous navigateur est trop vieux



Protection



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 14:01:24

papives Re: Xi'an, Chine, confiné. Nouveau variant? 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 26/02/2007 18:55 Post(s): 5884 Karma: 2126 Ils prennent ça au sérieux et là, tas pas intérêt à revendiquer ta liberté de contamination.

Contribution le : Aujourd'hui 14:15:52