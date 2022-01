Belle histoire - Une fan de l'équipe de hockey Kraken sauve un homme

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1416 Karma: 3036

Une fan de l'équipe de hockey des Seattle Kraken, Nadia Popovici, remarque un vilain grain de beauté dans le cou

d'un des membres du staff, Hamilton, et attire son attention en le lui signalant avec son téléphone.

Il s'est avéré que ce grain de beauté était bien cancéreux et se l'est fait retirer.

Il est sauf grâce à elle !



Vidéo du moment où elle reçoit une standing ovation lors d'un match suivant.





Contribution le : Aujourd'hui 21:11:01