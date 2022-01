Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 72318 Karma: 34794

Une mamie de 95 ans se trompe de vitesse et passe la marche arrière





Grandma Accidentally Engages Wrong Gear || ViralHog



Un bus glisse sur la neige et percute un piéton





Bus Nearly Runs Over Pedestrians Due to Icy Roads || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 10:04:46