[FAIL] Faceplant + Table en verre

Webhamster

Faceplant

Ring Camera Catches Concrete Faceplant || ViralHog





Ring Camera Catches Concrete Faceplant || ViralHog



Table en verre



Contribution le : Aujourd'hui 10:08:45

Wiliwilliam

Elle tombe vraiment comme un sac :'D

Contribution le : Aujourd'hui 10:09:53