Un vieux sur un scooter vole un escabeau 2 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 72318 Karma: 34794 Un vieux sur un scooter électrique vole un escabeau à Sunnyvale, Californie, USA





Elderly Person on Scooter Steals Ladder || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 10:09:43