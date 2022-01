Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer Emissions radio du trou noir Centaurus A 1 #1

La vidéo montre la radiogalaxie Centaurus A, qui héberge le noyau actif de galaxie avec un trou noir le plus proche de la Terre. La vidéo montre la taille apparente de la galaxie aux longueurs d'onde dans le visible, aux rayons X et submillimétriques de la Terre par rapport à la Lune. Elle effectue ensuite un zoom arrière pour montrer l'énorme étendue des bulles environnantes observées aux longueurs d'onde radio

