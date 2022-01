Options du sujet Imprimer le sujet

Cedub Même sur le Dakar, c'est la faute du motard 2 #1

Piloto de moto atropelado no Rally Dakar 2022



Le Chilien Cesar Zumaran est percuté par Giniel de Villiers.. (Qui passe sans même s'arrêter..)



(On voit le pilote de moto faire un signe.. genre, tu peux passer... ou alors, je fais un arrêt cardiaque, au choix. . )

