Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Péter dans le concentrateur d'oxygène de sa grand-mère 0 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45147 Karma: 22568 Un homme lâche une caisse au niveau du filtre d'un concentrateur d'oxygène relié aux narines de sa grand-mère.





Contribution le : Aujourd'hui 18:45:24