Skwatek Quand une feuille se prend pour un papillon

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45151 Karma: 22578 Un couple de randonneurs fait la surprenante rencontre d'une feuille d'arbre volant tel un papillon.





Lone Leaf Floats Around Like a Butterfly || ViralHog

Wiliwilliam Re: Quand une feuille se prend pour un papillon

(je vais me faire des ennemis :'D) Le parisien qui découvre la nature(je vais me faire des ennemis :'D)

gazeleau Re: Quand une feuille se prend pour un papillon

J'allais dire une toile d'araignée ma la remontée à la fin est dingue



Une araignée qui pensait ramener 2 humains curieux à bouffer pour ses petits avec cet hameçon ^^ Citation :Une araignée qui pensait ramener 2 humains curieux à bouffer pour ses petits avec cet hameçon ^^

