THSSS Et voici le vers de terre noir à pattes + Éléphant dans son bain 3 #1

Batrachoseps nigriventris - Île Santa Cruz / chaînes côtières californienne





Ca doit être top d'avoir un tuba intégré !



lsdYoYo Re: Et voici le vers de terre noir à pattes + Éléphant dans son bain 0 #3

Je suis accro Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 634 Karma: 726 2/ Avec le poids de l'eau sur sa cage thoracique, ça doit pas être le super confort.



Ca me rappelle les images des plus grands dinosaures. Dans ma jeunesse, les paléontologues les représentaient vivant exclusivement dans l'eau, trop lourds pour rester debout sur terre. Puis un jour, quelqu'un a dû leur expliquer que les dinos ne pouvaient pas respirer de cette manière.

