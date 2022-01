Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Paré au décollage? 2 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1423 Karma: 3072 "Paré au décollage?"

Tentative de décollage d'un homme en paramoteur



Ou alors il voulait creuser un tunnel?

Contribution le : Aujourd'hui 21:22:20

lsdYoYo Re: Paré au décollage? 0 #2

Je suis accro Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 634 Karma: 726 Tentative ? Sans son aile, je ne pense pas qu'il espérait décoller.

Non, avec sa main droite, il touche une partie du moteur qui se coince alors à vitesse maxi. Et paf. Même l'hélice explosée, le moteur reste au max.

Contribution le : Aujourd'hui 21:27:16

Fabiolo Re: Paré au décollage? 0 #3

Je suis accro Inscrit: 19/12/2012 12:11 Post(s): 1492 Karma: 871 En tout cas ça n'a pas l'air pratique pour creuser un tunnel.

Contribution le : Aujourd'hui 21:56:59