Le pilote de F1 Esteban Ocon livre la première Alpine A110 à la gendarmerie nationale















Via La gendarmerie nationale a commandé 26 Alpine A110 afin d'assurer ses interventions rapides. Le pilote de Formule 1 Esteban Ocon en a livré la première, dans un clip promotionnel.

Contribution le : Aujourd'hui 10:42:01