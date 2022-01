Batailles de boules de neige

Je masterise ! Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 2082 Karma: 2276





Une tempête de neige a balayé lundi 3 janvier Washington et sa région, entraînant la fermeture des services fédéraux et des écoles, l'arrêt des bus, et accentuant les perturbations du trafic aérien. Néanmoins cela a permis aux habitants de faire une bataille de neige géante.

Contribution le : Aujourd'hui 14:02:55