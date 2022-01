Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Clin d'oeil des guignols aux frères bogdanoff 2 #1

J'aime glander ici Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5468 Karma: 14660 Vidéo publiée aujourd'hui en hommage au décès des frères Bogdanoff :



Adieu les frères Bogdanoff - Les Guignols - CANAL+

Contribution le : Aujourd'hui 14:07:28

Wiliwilliam Re: Clin d'oeil des guignols aux frères bogdanoff 0 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 33002 Karma: 10960 Marrant, je ne savais pas que le modèle de Johnny avait été utilisé pour leurs marionnettes.

Contribution le : Aujourd'hui 14:09:05