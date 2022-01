Il réalise un clip de rap pour avoir un autographe d'Orelsan

Je suis accro Inscrit: 13/01/2021 00:13 Post(s): 595 Karma: 230





Quant au fait de la chanson, je viens de découvrir orelsan il y a deux mois. Je l'ai toujours connu mais sans jamais l écouter. Je trouvais cela sympa, même les a côté. Et un jour de début décembre, j'ai découvert le morceau "je suis" version symphonique, de big flo et oli que j'ai adoré même si je ne suis pas de la 2eme France, puis bcp d autres titres de ces toulousains... j ai adoré la richesse du fond et leur façon d écrire, et leur musique autour de leur rap (que je trouve être plus de la musique, que du rap d ailleurs) et YouTube m a entraîner que orelsan dont j'ai découvert des trucs qui me parlent grave (san, la peur de l échec,...) et j'ai finalement acheter 5 cd pour Noël (les 2 derniers orel et les 3 BF&O) et l album civilisation d orelsan est une vraie claque. Toujours pas du rap selon moi, pas du slam non plus mais une sorte d album wtf mêlé d un one man show comique mis en parole et musique avec en plus le morceau infinity suite de ils sont cool paru il y a 8 ans... Le morceau de la manifestation avec le merci France, et France a terre, ou France n aura pas sa retraite et a regrette de prendre un jour de rtt... franchement mettre des paroles sur ca et en faire une chanson, ça tient plus du sketch que d un rap.

C'est vraiment très proche d un mc solaar et ça m a fait plaisir.



Franchement je trouve cela hyper nase comme rap. En revanche j'aime bcp le clip pour un amateur. C'est pas folichon mais y a un ton.

