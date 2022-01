Une musique de Matrix 1, 2 ou 3

Je masterise ! Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 4696 Karma: 576





Je suis sûr à 100% (disons 99,5% après une heure de recherche) que cet extrait de Matrix 4 ci-dessous (passage de 2:37 à 2:45) a été repris de la BO d'un des 3 autres Matrix. Mais laquelle ?



Ca commence à m'agacer au plus haut point



Merci d'avance si vous me trouvez ça.





The Matrix Resurrections Soundtrack | My Dream Ended Here - Johnny Klimek & Tom Tykwer - WaterTower





EDIT : Ok c'est bon je l'ai. Ca fait du bien purée.





