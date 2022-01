Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Blague de Vincent Dedienne sur le décès des frères Bogdanov 0 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45157 Karma: 22605 La « blague » de l'humoriste Vincent Dedienne sur la mort des frères Bogdanov dans l'émission « C à vous » sur France 5.



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 15:32:01

CrazyCow Re: Blague de Vincent Dedienne sur le décès des frères Bogdanov 0 #3

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 16205 Karma: 22607 Humour noir mal amené (il n'aurait pas dû les citer mais dire par exemple "des jumeaux") et il s'excuse. C'est la recette parfaite du flop

Contribution le : Aujourd'hui 15:42:04

SonyDian Re: Blague de Vincent Dedienne sur le décès des frères Bogdanov 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 03/03/2009 22:44 Post(s): 4622 Karma: 3292

@Skwatek a écrit:

La « blague » de l'humoriste Vincent Dedienne sur la mort des frères Bogdanov dans l'émission « C à vous » sur France 5.





C'est Humoriste qu'il faut mettre entre guillemet! Citation :C'est Humoriste qu'il faut mettre entre guillemet!

Contribution le : Aujourd'hui 15:43:04