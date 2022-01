Une barrière cède sous le poids des supporters à la fin d'un match de foot US

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45158 Karma: 22608









#Eagles QB Jalen Hurts was sacked only once during today’s game. Almost had a second on his way to the locker room.





Une barrière a cédé sous le poids des supporters voulant saluer le quarterback des Eagles, Jaylen Hurts, lorsque ce dernier regagnait les vestiaires à la fin du match de football américain entre Washington et Philadelphie. Heureusement, personne n'a été blessé.

#Eagles QB Jalen Hurts was sacked only once during today's game. Almost had a second on his way to the locker room.

VIDEO: Railing collapses at FedEx Field as Eagles' Jalen Hurts leaves the field

Contribution le : Aujourd'hui 16:06:31