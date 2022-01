Le maire de Saint-Florentin à la teuf du Nouvel an

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45160 Karma: 22610









Electro News - À saint Florentin, dans l’Yonne, le maire a rendu visite à quelques 1500 personnes lors d’une teuf du nouvel an, la bière à la main. Il a confié avoir rencontré « des jeunes vraiment bien élevés ». (Via Tortank23) #rave #teuf #nouvelan Samedi 1er janvier 2022, Yves Delot, le maire de Saint-Florentin, dans l'Yonne, s'est rendu, une bière à la main, à la free party « Multi New Year : Big Connexion » organisée dans une usine désaffectée de la commune pour célébrer la nouvelle année. Rave On !Electro News - À saint Florentin, dans l’Yonne, le maire a rendu visite à quelques 1500 personnes lors d’une teuf du nouvel an, la bière à la main. Il a confié avoir rencontré « des jeunes vraiment bien élevés ». (Via Tortank23) #rave #teuf #nouvelan

Contribution le : Aujourd'hui 18:02:59