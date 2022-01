Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Montrer son pénis au JT sans le savoir 1 #1

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13472 Karma: 8460 Une équipe de journalistes filme depuis un hélicoptère les automobilistes coincés depuis plusieurs heures dans un embouteillage lié à d’importantes chutes de neiges.



Le caméraman : Tiens, on dirait que ce mec va faire un truc intéressant pour patienter. Oups oups oups, vite, filmer autre chose…





Contribution le : Aujourd'hui 08:25:24