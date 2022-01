La métamatière, l'instinct et l'intelligence

Slip de Bain Inscrit: 03/04/2012 09:18 Post(s): 101 Karma: 96

Deux univers adjacents vivent en symbiose en s'échangeant leur énergie : un univers fait de matière, celui dans lequel nous vivons notre vie de tous les jours et un univers fait de métamatière, celui dans lequel nous nous verrons vivre après la mort de notre corps de matière, pour l'éternité.



L'énergie qui anime l'univers de matière est l'instinct. Celle qui anime l'univers de métamatière est l'intelligence.



Pas l'ombre d'une intelligence dans le monde matériel. Tout vit d'instinct. Sauf chez les humains. Ils ont deux énergies pour vivre : l'instinct matériel et l'intelligence métamatérielle. Les autres êtres vivants matériels en ont qu'une : l'instinct



Pas l'ombre d'un instinct dans le monde sans matière. Tout vit d'intelligence. Sauf chez les esprits qui ont deux énergies pour vivre : l'intelligence métamatérielle et l'instinct matériel. Les autres êtres vivants métamatériels en ont qu'une : l'intelligence



la nature de matière transfère son instinct chez sa partenaire qui en a fondamentalement besoin. La nature de métamatière fait de même chez sa partenaire qui en a aussi fondamentalement besoin.





Ces deux espèces, chacune dans leur monde, ont une communauté de sort. Elles ont toutes deux les mêmes énergies. Elles sont compatibles. Elles sont programmées pour vivre en symbiose. Leur union est la seule liaison entre les deux univers. L'instinct et l'intelligence nécessaire à la super symbiose des deux mondes passent par le canal symbiotique des humains et des esprits.





Via la symbiose de leurs transmetteurs d'énergie humains et esprits, la nature de matière récupère l'intelligence en provenance du métamatériel et la diffuse dans son environnement instinctif afin de veiller au bon fonctionnement de sa biodiversité matérielle. La nature de métamatière fait de même. Elle récupère l'instinct en provenance du matériel et le diffuse dans son environnement intelligent afin de veiller au bon fonctionnement de la biodiversité métamatérielle.



L'univers de métamatière est éternel. La mort n'existe pas chez lui. Par effet symbiotique son partenaire matériel est aussi éternel en renouvelant sans cesse sa matière sans jamais se rassasier. Seuls, les univers ne sont pas viables.



L'espèce esprit est éternelle Elle vit dans un monde qui ne connaît pas la mort. Par effet de symbiose l'espèce humaine est aussi éternelle. C'est la seule espèce de l'univers de matière à être capable de se reproduire à l'infini sur une infinité de planètes habitables afin d'éterniser l'indispensable humanité.

