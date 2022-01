Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Kazakhstan - Manifestations/émeutes 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1432 Karma: 3090 Pas de changement dans le monde pour 2022 :'(



"Le prix du gaz a triplé"

Contribution le : Aujourd'hui 09:14:02

CrazyCow Re: Kazakhstan - Le prix du gaz a triplé 1 #4

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 16215 Karma: 22624 DIRECT. Kazakhstan : la Russie a envoyé ses premières troupes de maintien de la paix



Je connais pas l’histoire, mais est-ce que c’est une possibilité de penser que c’est la Russie qui a fait monter le prix du gaz pour créer des tensions dans le pays ? Ou c’est juste le government autoritaire qui a trop tiré sur la corde ? Je connais pas l’histoire, mais est-ce que c’est une possibilité de penser que c’est la Russie qui a fait monter le prix du gaz pour créer des tensions dans le pays ? Ou c’est juste le government autoritaire qui a trop tiré sur la corde ?

Contribution le : Aujourd'hui 09:59:49

Wiliwilliam Re: Kazakhstan - Le prix du gaz a triplé 0 #5

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 33011 Karma: 10965

https://www.rtbf.be/info/monde/detail_emeutes-au-kazakhstan-des-dizaines-de-manifestants-tues-par-la-police?id=10909586

Citation : Le mouvement de colère, débuté dimanche en province en raison d'une hausse des prix du gaz, s'est ensuite étendu à la plus grande ville du pays, Almaty, où il a viré à l'émeute, les manifestants s'emparant de bâtiments administratifs et brièvement de l'aéroport, tandis que les pillages se sont multipliés.



Face au chaos, la Russie voisine et ses alliés de l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) ont annoncé l'envoi d'une "force collective de maintien de la paix" au Kazakhstan, à la demande de ce pays d'Asie centrale. Un peu de contexte, parce qu'on est pas 4chan, et encore moins 9gag.Citation :

Contribution le : Aujourd'hui 10:02:58

Surzurois Re: Kazakhstan - Le prix du gaz a triplé 0 #6

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 4641 Karma: 4229 Apparemment c'est bien violent comme il faut, y'a du mort chez les manifestants et chez les forces de l'ordre....

Contribution le : Aujourd'hui 10:04:07