En Afganistan les talibans font couper les tetes des mannequin (en plastique)

Olyer et pourtant il y a une sacrée marge de progrès...



Sinon je suis ok avec l'anglais mais le vietnamien j'ai encore un peu de mal ^^ J'ai trouvé un article de Euronews qui permet d'en savoir un peu plus : et pourtant il y a une sacrée marge de progrès...Sinon je suis ok avec l'anglais mais le vietnamien j'ai encore un peu de mal ^^ J'ai trouvé un article de Euronews qui permet d'en savoir un peu plus : https://fr.euronews.com/2022/01/05/en-afghanistan-la-decapitation-des-mannequins-a-la-mode-charia

Contribution le : Aujourd'hui 13:32:29