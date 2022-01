Options du sujet Imprimer le sujet

Maitre_Cube Eboulement au Bionassay (Haute-Savoie) 2 #1

Je m'installe Inscrit: 21/03/2016 17:28 Post(s): 457 Karma: 661 Ce 1er janvier un important éboulement à eu lieu vers St-Gervais-Les-Bains, il a coupé l'accès au hameau de Bionnassay à Saint-Gervais-les Bains (pays du Mont-Blanc).







Contribution le : Aujourd'hui 16:03:40

Wiliwilliam Re: Eboulement au Bionassay (Haute-Savoie) 0 #2

C'est en plein sur une étape du TMB :'D

Contribution le : Aujourd'hui 16:54:08

FMJ65 Re: Eboulement au Bionassay (Haute-Savoie) 0 #3

La source pour ceux qui comme moi ne voient pas l'intégration : C'est pas l'éboulement du siècle. Encore faut-il ne pas être dessous quand ça part...La source pour ceux qui comme moi ne voient pas l'intégration : https://www.facebook.com/video.php?v=4656752917754529&width=640&height=360&mute=0

Contribution le : Aujourd'hui 16:54:30