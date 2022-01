Options du sujet Imprimer le sujet

Maitre_Cube Une sortie de rond-point sur une route à sens inverse (France)

Je m'installe Inscrit: 21/03/2016 17:28 Post(s): 455 Karma: 660 Une sortie de rond-point qui renvoie sur une route à sens inverse unique :





Contribution le : Aujourd'hui 16:05:47

Olyer Re: Une sortie de rond-point sur une route à sens inverse (France)

Je masterise ! Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 2116 Karma: 2314



A mon avis ce n'est pas une route à sens inverse mais une voie partagée, comme l'indique ce panneau.



Edit: Cela s'appelle la "chaussée à voie centrale banalisée"

Contribution le : Aujourd'hui 16:37:05

Kratos2077 Re: Une sortie de rond-point sur une route à sens inverse (France)

Je suis accro Inscrit: 13/01/2021 00:13 Post(s): 600 Karma: 230 @Olyer oui c'est ça. Juste le gars qui n a pas l habitude. J en connais une similaire a l'entrée de St Jeoire dans le 74

Contribution le : Aujourd'hui 16:50:54

Surzurois Re: Une sortie de rond-point sur une route à sens inverse (France)

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 4651 Karma: 4243 Typique du conducteur qui ne sait pas lire, comme dit par un VDD c'est écrit sur le gros panneau orange sur le côté de la route.... ce genre de nouvelles route il commence a y en avoir partout pour laisser notamment une voie pour les vélos dans le cas où l'aménagement d'une voie ou bande cyclable n'est pas possible (ou si c'est la commune ne veut pas mettre les moyen pour leur aménagement, ce qui est le cas à côté de mon boulot...)

Contribution le : Aujourd'hui 16:59:53