Options du sujet Imprimer le sujet

Maitre_Cube La fin du fond vert ? 2 #1

Je m'installe Inscrit: 21/03/2016 17:28 Post(s): 456 Karma: 661 ATOM (un youtubeur à suivre absolument) nous présent une IA en ligne pour détouré facilement les objets dans les vidéos :



Contribution le : Aujourd'hui 16:09:31