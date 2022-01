Chute dans un escalier verglacé + Explosion d'un barbecue au gaz

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45180 Karma: 22635

Un homme glisse sur le dos, non sans une certaine classe, sur les marches verglacées d'un escalier.





Man Slides Down Icy Steps All the Way to the Bottom || ViralHog





Un homme allume un barbecue au gaz dont les robinets n'ont pas été fermés.





Oops, Left the propane running...

Contribution le : Aujourd'hui 18:12:38