Avec une température extrêmement basse, aux alentours de -20 degrés, à Douglas, dans le Dakota du Nord, une personne a cassé un œuf qui a alors gelé en seulement quelques minutes.





Cold Enough Temps to Freeze a Cracked Egg in North Dakota || ViralHog

