[vidéo] Fail du mode suivi d'un drone...

Je suis accro Inscrit: 13/05/2014 21:45 Post(s): 954 Karma: 1090



MY DRONE TRESPASSED INTO THE TRAIN STATION | MEXICO PART 3



(Anglais)



Quand un drone avec mode de suivi intelligent (peut suivre un sujet sans besoin d'être piloté) fait n'importe quoi et visite une gare....



Plus de peur que de mal heureusement....

Contribution le : Aujourd'hui 22:02:02