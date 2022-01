Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un chat utilise une nouvelle litière

Un chat fait pipi dans un carton de puzzle ouvert pour Noël.





Cat Pees in Owner's Puzzle Box - 1279976

Aujourd'hui 16:31:59

alfosynchro Re: Un chat utilise une nouvelle litière

Heureusement pour lui (ou elle) que la dame a de l'humour !

Aujourd'hui 17:07:12