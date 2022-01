Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Décoincer un fil d'une anse de tasse + Cris de corbeaux énervant 2 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1455 Karma: 3133 La technique de Spider-man pour libérer un fil électrique de la anse d'une tasse.

Sa femme n'est pas fan...



Vous navigateur est trop vieux





Un homme joue sur une console mais les corbeaux crient sous sa fenêtre.

Donc il les insultent, en humain et en corbeaux pour les faire taire... Logique...



Vous navigateur est trop vieux

C'est un haut parleur que son pote à caché sous la fenêtre

Contribution le : Aujourd'hui 17:00:07