Options du sujet Imprimer le sujet

RicoSM Fou rire en essayant de chanter 1 #1

Je m'installe Inscrit: 05/11/2007 20:32 Post(s): 148 Karma: 190



Une petite vidéo, une bande de pote qui essaye de chanter Bad Romance...

J'ai beaucoup ri...



https://twitter.com/davidllada/status/1479295715675410432?s=20



C'est un groupe de musique, Los Rolling Ruanas...



Bonne journée Bonjour,Une petite vidéo, une bande de pote qui essaye de chanter Bad Romance...J'ai beaucoup ri...C'est un groupe de musique, Los Rolling Ruanas...Bonne journée

Contribution le : Aujourd'hui 08:42:08