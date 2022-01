Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Un automobiliste zigzag entre les voitures + Radar citoyen 2 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1460 Karma: 3153 et perd le contrôle sur un freinage malvenu (ou bienvenu suivant le point de vue...).



Sunny Scottsdale, AZ





Un homme mesure la vitesse d'une voiture de police à 36 mph dans une zone à 15 mph.



Contribution le : Aujourd'hui 14:51:30