Jinroh Fabrication satisfaisante d une caisse a lait. 2 #1

Spécial K Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 5200 Karma: 7809



Et soudain on arrive a la fin de la video sans s en rendre compte.

Contribution le : Aujourd'hui 15:50:31

Vivalia Re: Fabrication satisfaisante d une caisse a lait. 0 #2

Je m'installe Inscrit: 27/02/2016 17:49 Post(s): 181 Karma: 90 Super sympa ! Je trouve dommage d'abîmer la caisse par contre, je l'aurai laissé telle quelle. En tout cas c'est une vidéo très satisfaisante.

Contribution le : Aujourd'hui 16:18:26

Swe_33 Re: Fabrication satisfaisante d une caisse a lait. 0 #3

Je suis accro Inscrit: 31/05/2009 02:27 Post(s): 532 Karma: 405 Rah j'adore ces videos ! On dirait vraiment le gars qui avait fait celle du guacamole il y a pas mal d'années. Ou celle (je crois) des spaghettis. Elles étaient fantastiques ! L'AMSR il peut aller se coucher là, c'est divin pour les oreilles.

Contribution le : Aujourd'hui 16:27:49